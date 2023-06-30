وزارة العمل: دولة 30 يونيو ساهمت في تراجع معدلات البطالة إلى 7%

أصدرت وزارة العمل بيانا، اليوم، عن انجازات الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيه تحت عنوان «بالأرقام.. دولة 30 يونيه تنتصر لقضايا العمل»، أكدت فيه أن معدلات البطالة شهدت تراجعا، كبيرا خلال الفترة من ثورة 30 يونيه 2013 حتى اليوم، حيث ساهمت الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % عام 2023.

توفير فرص العمل

وقالت الوزارة في البيان إنها تقوم بتوفير فرص العمل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل أسبوعين، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.

وأوضحت الوزارة في تقريرها تشغيل ثلاثة ملايين شابا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص.

تشغيل ثلاثة ملايين عاملا

كما أعلنت الوزارة عن تشغيل ثلاثة ملايين عاملا، في الخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي.

وتمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و105 ملايين جنيه مصري خلال 9 سنوات فقط.

وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، ووحدة ما قبل المغادرة، تنسيقا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف.

وقامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص لـ 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1440 شركة.

وبحسب التقرير تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها.