«سر الرنجة».. أكلة شعبية جمعت الكدواني وإسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

أصبح الفنان ماجد الكدواني، حديث رواد السوشيال ميديا بعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، سواء بسبب أغنية ابنته «ساندرا» أو مقطع فيديو «أكلة الرنجة».

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، فيديو جمعها بالنجم ماجد الكدواني خلال أكلهما «رنجة»، خلال إحدى حلقات البرنامج، وهي الأكلة التي يعشقها الكدواني.

وحكى الفنان ماجد الكدواني، بعض المواقف التى جمعته بالفنانة إسعاد يونس، قائلا: «كنت ذاهب للحديث مع إسعاد يونس فوجدتها تأخذني إلى المطبخ وكمية طواجن ورنجة وبصل فكانت مفاجأة بالنسبة لي ولم أغضب منك على الإطلاق».

وبحسب «الكدواني»، في تصريحات ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة dmc: «الفسيخ الحاجة الوحيدة اللي لا أعرف متى أشبع منها؟.. وأكلنا عيش وملح مع بعض».