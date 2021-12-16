ماجد الكدوانى: لا أمتلك أي حساب بمواقع التواصل

احتفل أمس الفنان ماجد الكدواني، بعرض فيلم «برا المنهج»، الذي أقيم في إحدى السينمات بمنطقة القاهرة الجديدة، وأكد أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكدواني لا يمتلك أي حساب الرسمي على مواقع التواصل

وأكد الفنان ماجد الكدوان، لجمهوره في مصر والطن العربي، عدم امتلاكه أي حساب عبر مواقع الواصل الاجتماعي، مع علمه بكثير من الحسابات التي تحمل اسمه، مشددًا على أنها مزيفة ولا تمثله على الإطلاق.

كان يوسف الكدواني، نجل الفنان ماجد الكداوني، قد نشر منذ عامين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو والده الفنان ماجد الكدواني، قال فيه إنه لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل.

حضور الوسط الفني لدعم الكدواني بعرض فيلم «برا المنهج»

وحضر العرض الخاص بفيلم «برا المنهج»، ماجد الكداونى، المخرج عمرو سلامة، والمنتجة شاهيناز العقاد، الطفل عمر شريف، بينما غاب عن العرض الخاص روبي، أسماء أبو اليزيد، وأحمد أمين، ودنيا ماهر.

أول ظهور فني لـ حسن الرداد

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لتهنئة صناعه، كان أبرزهم أكرم حسني، وشهد العرض أول ظهور لحسن الرداد، بعد وفاة سمير غانم، ودلال عبد العزيز، والدا زوجته إيمي سمير غانم.

تفاصيل فيلم «برا المنهج»

يعرض حاليًا فيلم برا المنهج في جميع دور العرض في مصر، وتدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، البالغ من العمر 13 سنة، يحاول اكتساب احترام زملائه، من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئًا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.