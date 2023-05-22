الفنان ماجد الكدوانى يحتفل بـ«ليلة حنة» ابنه يوسف (صور)

احتفل الفنان يوسف ماجد الكدواني، ابن الفنان ماجد الكدواني، بليلة حنته في أجواء عائلية، أمس، وحضور عدد من الأصدقاء، بحسب ما نشرته «الدي جي» الشهيرة داليا حسن .

يوسف ماجد الكدواني يحتفل بليلة حنته

وشاركت داليا حسن جمهورها بعدد من الفيديوهات من ليلة الحنة الخاصة بـ يوسف ماجد الكدواني عبر خاصية ستورى على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

يذكر أن الفنان يوسف ماجد الكدواني، شارك مؤخرا في عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل وبينا معاد، الذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم شيرين رضا، ومدحت صالح، وصبرى فواز، ووفاء صادق، وبسمة، ومحمد سليمان، وداليا شوقي، وخالد أنور، ونادية رشاد، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هانى كمال.