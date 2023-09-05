إسعاد يونس: ماجد الكداوني لم يكن يعلم بظهور ابنته ساندرا في «صاحبة السعادة»

أكدت الإعلامية إسعاد يونس، أن ظهور ابنة الفنان ماجد الكدواني، في الحلقة التي استضافته فيها من برنامج «صاحبة السعادة»، كان مفاجأة له إذ لم يعلم بها قبل التصوير، موضحة أنه تم ترتيب المشهد مع فريق عمل البرنامج والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، وتابعت: «قمنا بترتيب المؤامرة أيضًا مع مدام سلفيا ومع مازينوا الجنايني، والفنان ماجد الكداوني مكنش يعرف لأني قعدته في حجرتي الخاصة وقفلنا عليه الباب».

وأضافت إسعاد يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، منذ قليل: «دخلت ساندرا وقامت بعمل بروفة على المشهد» مؤكدة أن الفنان ماجد الكدواني مش من الناس اللي بتمثل في الحياة، لأنه ممثل محترف، والريأكشن كان طبيعيا 100% وفعلا تفاجأ لما شاف ساندرا، ومكنش يعرف إنها موجودة في القناة».