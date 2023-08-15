ثروت الخرباوي يكشف لـ«الشاهد» طرق استقطاب جماعة الإخوان الإرهابية للشباب

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية تستقطب الشباب صغير السن عن طريق العاطفة والطموح لإقامة الدولة الإسلامية والكلام العام والمرسل وبعض الآيات القرآنية والأحاديث وأداء صلوات القيام.

الخرباوي: الجماعة توزع عددا من الكتب على أعضائها

وأضاف «الخرباوي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الجماعة توزع على أعضائها عددا من الكتب مثل كتاب الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبدالحليم لأنه يجعل حسن البنا في صورة مقدسة وكذلك تاريخ الجماعة الإرهابية».

الخرباوي: الجماعة تخدع أعضاءها

وتابع: «ما يحدث هو أن الشباب ينبهرون بهذا الكتاب وبالجماعة، ولكنهم يقابلون حالات اغتيال نفذتها الجماعة، وعندما يسألون، تقول القيادات إن ما حدث تهور من الشباب وإن هذا ليس من نهج الإخوان وأن حسن البنا مؤسس الجماعة قال إن منفذيها ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين بعد اغتيال النقراشي»، مشيرًا إلى أن الجماعة تخدع أعضاءها وتوهمهم بأنها مجرد جماعة دينية فقط، وكأن الدين هاجر الناس وابتعد عنهم وذهب إلى آفاق بعيدة.