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ساندرا ماجد الكدواني: تأثرت بدموع والدي في «صاحبة السعادة».. والتعليقات عظيمة

كتب:

حسن سمير
11:11 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
ساندرا ماجد الكدواني

ساندرا ماجد الكدواني

قالت ساندرا ماجد الكدواني، إنها تفاجأت بأن حلقة والدها في برنامج «صاحبة السعادة» أصبحت تريند على السوشيال ميديا، والكثير تفاعلوا مع الحلقة، معبرة عن سعادتها بإشادة الكثير بردة فعل والدها ماجد الكدواني، قائلة: «متأثرة بدموع والدي، وبصراحة أنا متفاجئة ومخضوضة، والتعليقات كانت عظيمةۚ».

 

أضافت ساندرا ماجد الكدواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، اليوم: «أنا لسه مقدمة في الجامعة، وطريق الاحتراف والغناء مشوار طويل لسه بدري عليه، هناك خطوات تمهيدية، وفي الوقت الحالي بدأت التمرين على الصوت مع الكثير من الأشخاص».

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