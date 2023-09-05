لحظات خطف بها ماجد الكدواني وابنته ساندرا قلوب المشاهدين.. ماذا حدث؟

علاقة الأب وابنته دائمًا تكون ذات طابع خاص، لا يستطيع أحد فهم كواليسها وأسرارها، مهما بلغ درجة قربهم، وهو ما ترجمته عدسات الكاميرات داخل استديو برنامج «صاحبة السعادة»، بدموع وأحضان بين الفنان ماجد الكدواني وابنته «ساندرا»، وبإحساس ترجم المشاعر على أغنية «بنت أبويا»، لتكن المفاجأة الأغلى على حياة الأب والتي نالت تفاعلا كبيرا واستحسانا من قبل المشاهدين داخل البيوت.

ابنة الفنان ماجد الكدواني، تحدثت عن مشاعرها في تلك اللحظات التي ظهرت خلالها على الشاشة برفقة والدها الفنان ماجد الكدواني، والتي يمكن معرفة كواليسها من هنا.