«السديس» يحث مدرسي الحرم ومسؤولي الشؤون التوجيهية على إثراء التجربة الدينية

شرعت رئاسة الشؤون الدينية برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في إعداد استراتيجية لتعظيم منظومة الخدمات الدينية، وإثراء التجربة لقاصدي الحرمين وتفعيل مناشط الدروس العلمية، وحلقات القرآن الكريم، وتفسيره، فضلًا عن تعظيم رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا.

وأكد رئيس الشؤون الدينية خلال لقائه الأول مع مدرسي المسجد الحرام ومسؤولي وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على ضرورة تعزيز المنجزات الدينية، والدعوية، والتوعوية، والتوجيهية، والإرشادية، وتدعيم المحاضرات الدينية، والدروس العلمية.

وأوصى رئيس الشؤون الدينية مسؤولي وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ومدرسي المسجد الحرام، بالرفع من منجزات الحرمين الشريفين الدينية، بما يتوافق مع رؤية المملكة المباركة 2030، ويحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

بث رسالة الإسلام السمحة وقيمه المعتدلة هدف ديني استراتيجي

وأكد «السديس»، أهمية بث رسالة الإسلام السمحة، وقيمه المثلى المعتدلة، داعيًا الله بالتوفيق والسداد، والإعانة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة؛ في خدمة الحرمين، وقاصديهما دينيًا، وإيصال رسالتهما عالميًا.

وقال رئيس الشؤون الدينية، إن رسالة الحرمين عالمية، ويجب تعضيدها، وفق منهج الوسطية والاعتدال، وبما يناسب المكانة الدينية للحرمين الشريفين، والمكانة العالمية لدولتنا المباركة.

«السديس» يطلع مدرسي المسجد الحرام على الخطط النوعية

وأطلع «السديس»، مدرسي المسجد الحرام ومسؤولي وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، على مرتكزات الخطط النوعية، والاستراتيجيات الدينية المعدة، والمتعلقة بنشر رسالة الحرمين الدينية إلى العالم، وإثراء تجربة القاصدين دينيًا، ونبذ التطرف والغلو والإلحاد والانحلال، مؤكدا على ضرورة استثمار التقانة والروبوتات الذكية للتسهيل على القاصدين، وإرشادهم في أداء عبادتهم.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية، أنه يتم ترجمة الخطب ترجمة فورية إلى اللغات العالمية، داعيا إلى تقديم أرقى الخدمات الدينية، من خلال منهجية عمل، تلبي رغبات الزائرين من أنحاء العالم بتعدد جنسياتهم وثقافاتهم ولغاتهم.

من جانبهم، هنأ مدرسو المسجد الحرام، ومسؤولو وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على الثقة الملكية الكريمة، بتعيينه رئيسًا للشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، متمنين له دوام التوفيق.