رئيس الشؤون الدينية بالسعودية يؤكد أهمية دور الأسرة لعمل بيئة تعليمية ناجحة للطلاب

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية استشعار الدور الأسري في تعزيز الشراكة مع المنظومة التعليمية، نحو إنشاء بيئة تعليمية داعمة وآمنة؛ لمواصلة الرحلة التعليمية الناجحة.

وأثنى رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال زيارته لمجمع مدرسة ثانوية الفراء والليث بن خالد المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم، بالعوالي بمكة، بصفته ولي أمر، دورها في العناية بالقرآن الكريم، ونشر العلوم الشرعية.

السديس يتجول في أقسام المدرسة

وتجول الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في أقسام المدرسة ومرافقها العامة وفصولها التعليمية، حاثًا الطلاب على مواصلة طلب العلم والتفوق في تحصيله، والحرص على الاقتداء بالعلماء.

التواصل المستمر لأولياء الأمور مع المدرسة يخلق جوًا من الطمأنينة والتحفيز والثقة

وثمَّن وليد البلادي، مدير مجمع مدرسة ثانوية الفراء والليث بن خالد المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بحي العوالي، زيارة رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، موضحًا بأن التواصل المستمر لأولياء الأمور مع المدرسة؛ يخلق جوًا من الطمأنينة والتحفيز والثقة، ويدعم المدرسة في رسالتها التعليمية التربوية.