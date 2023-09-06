انقلاب جماهيري.. صدمة لـ راموس بعد رفض مبلغ خيالي من الاتحاد والانتقال لـ إشبيلية

صدمة كبرى كانت في انتظار المدافع الإسباني سيرجيو راموس، المنتقل حديثا لصفوف إشبيلية، بعد تفضيله الانتقال إلى الأخير، على حساب ارتداء قميص اتحاد جدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جماهير إشبيلية ترفض صفقة راموس وتصدم اللاعب ببيان ناري

«ضد مبادئ النادي»، هكذا هاجمت رابطة مشجعي إشبيلية، إدارة ناديها بعد الإعلان رسميا عن التعاقد مع راموس، مؤكدة أن هذه الصفقة تمثل عدم احترام لقيم النادي، وتهين رموزه وشعاره، في ظل إهانات اللاعب السابقة لنادي إشبيلية خلال فترة لعبه بقميص ريال مدريد.

راموس الذي رفض عرضا وصل إلى 20 مليون يورو سنويا، لتعويض غياب أحمد حجازي في اتحاد جدة السعودي، بعد خضوع الأخير لجراحة الصليبي، اصطدم بقرار جماهير ناديه الجديد، التي أعلنت عدم مؤازرة اللاعب في أي من مباريات فريقها في الموسم الجديد.

راموس يعتذر لجماهير إشبيلية

«نحن الآن على متن القارب نفسه»، هكذا حاول المدافع الإسباني الخروج من مأزق صدامه مع جماهير إشبيلية، التي لم تنسى استفزازاته لها بالاحتفال أمامهم عند التسجيل في مرماهم خلال تمثيله للنادي الملكي.

ويبدو أن اعتذار راموس، صاحب الـ37 عاما، والذي اعترف بخطأه، واصفا نفسه من ضمن عائلة جماهير إشبيلية في الوقت الحالي، لم يكن كافيا بالنسبة للمشجعين، فهل تنتهي رحلة مدافع الماتادور سريعا مع ناديه الجديد؟