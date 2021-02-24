شرط التجديد.. ريال مدريد يقتطع من راتب راموس

يحيط الغموض بمستقبل المدافع الإسباني سيرجيو راموس، في آخر مواسمه مع ريال مدريد، بعدما رفع عدد من الأندية التي كانت مهتمة بخدمات لاعب منتخب الماتادور، أيديها من تقديم أي عروض من أجل ضم مدافع الفريق الملكي.

وربطت تقارير صحفية المدافع المخضرم بعدد من أندية أوروبا، وعلى رأسها باريس سان جيرمان وليفربول، بعد إنهاء مسيرته داخل قلعة «سانتياجو برنابيو»، بالتزامن مع انتهاء فترة تعاقده مع بطل إسبانيا.

وبحسب برنامج «شيرينجيتو» الإسباني، فإن ريال مدريد لا يملك أي عروض رسمية، تطالب بالحصول على خدمات سيرجيو راموس حتى هذه اللحظة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أندية أوروبا.

وأوضح البرنامج الإسباني، أن غياب العروض التي تطالب بالحصول على خدمات راموس، قد يجبره على البقاء، والرضوخ لشروط إدارة النادي الملكي، والتي تتضمن الاستمرار بين صفوف بطل أوروبا 3 مرات على التوالي، لموسم جديد.

وبحسب البرنامج، تتضمن شروط الملكي، تخفيض جزء من راتب راموس، قد يصل إلى 10%، من أجل مسايرة الأحداث الاقتصادية التي يواجهها ريال مدريد على مدار الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يصل سيرجيو راموس، إلى نقطة اتفاق مع إدارة ريال مدريد، بعد الجلسة التي جمعته بفلورنتينو بيريز، رئيس النادي، على هامش تدريبات الفريق.

ويستعد الملكي لمواجهة أتالانتا، في الجولة الثانية من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يسعى بيريز إلى إقناع اللاعب الإسباني بالبقاء، لحاجة الفريق لخدماته.

وأشار البرنامج إلى تمسك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ببقاء أحد أهم عناصره وجزء من قوة الفريق، على مدار المواسم الماضية.