 «DMC» تبرز عدد «الوطن»: «الحوار الوطني.. مناقشات واسعة لدعم الاقتصاد»

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم آية جمال الدين، على قناة «DMC» الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بملفات المحور الاقتصادي على طاولة الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. مناقشات واسعة لدعم الاقتصاد».

ملفات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، إنَّ الحوار الوطني شهد بالأمس حلولًا ومناقشات واسعة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي حول ارتفاع الأسعار والتضخم فضلًا عن ملفي الدين العام وتطوير الصناعة، مؤكّدًا أهمية الأخذ في الاعتبار جهود الدولة والحلول التي تضعها لتلك الملفات، مشيرًا إلى أنَّه كان هناك العديد من الحلول التي طرحت خلال الجلسة مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء والزراعة، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد إلى جانب توطين الصناعة المحلية، وغيرهم.

حضور موسع في الحوار الوطني

وأضاف «إمبابي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، أنَّ جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني شهدت مشاركة فعالة وحضورًا موسعًا من الخبراء والاقتصاديين والمتخصصين وغيرهم، لافتًا إلى أنَّ جلسات الحوار الوطني تشهد تفاعلًا كبيرًا وحلول ومقترحات فيما يتعلق بالمحاور الثلاثة المجتمعي، والاقتصادي، والسياسي.