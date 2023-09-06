«الإنتاج الحربي»: مشروع لزيادة نسبة التصنيع المحلي للأسانسيرات لـ60%

كشفت وزارة الإنتاج الحربي، عن مشروع طموح لزيادة نسبة التصنيع المحلي للأسانسيرات في شركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية، التي تملكها الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات السعودية من 40% إلى 60% خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اجتماعه مع المهندس ثامر الريس، رئيس الشركة السعودية المتعاونة في المشروع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنّ هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي، وإزالة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، مشيرا إلى أنّ الاجتماع يهدف لمتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، والاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.

إنتاج المصاعد محليًا

وأضاف الوزير، أنّ المصنع ينتج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات، مضيفا أنّ شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية «إيجيك» تطبق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها، والشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتوزيع المصاعد الكهربائية، وشهادة TUV.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالدور المهم لشركة «إيجيك» في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين، خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.

التعاون مع القطاع الخاص

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف القطاعات العام والخاص، وعلى تعميق العلاقات والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية، لافتا إلى أنّ شركة «إيجيك» تنتج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.