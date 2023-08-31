وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركة ألمانية لتوطين تكنولوجيا الصناعة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رجيف أناند المدير التنفيذي لشركة DMG MORI الألمانية اليابانية ووفد مرافق، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، وهنّأ رجيف أناند بتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال رفع كفاءة عدد من الماكينات بشركات الإنتاج الحربي بالإضافة إلى بحث مدى إمكانية التشارك لإقامة تعاون مشترك لإنتاج المسبوكات الحديدية لماكينات CNC بإحدى الشركات التابعة.

وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركة الألمانية اليابانية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين خاصةً في ضوء علاقات التعاون الممتدة تاريخيًا بين البلدين.

نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشركاتها التابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية، مضيفًا أنّ وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائمًا على أساس التصنيع المشترك وليس التوريد أو التجميع فقط.

وعبّر رجيف أناند المدير التنفيذى لشركة DMG MORI الألمانية اليابانية، عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة، وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية، ووجّه الدعوة لقيام وفود فنية من الإنتاج الحربي بزيارة الجهات التابعة لشركة DMG MORI بألمانيا واليابان؛ للاطلاع على إمكاناتها وتكنولوجيات التصنيع الألمانية الحديثة.

استثمار علاقات التعاون الثنائية

وأكد أناند أنّ السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وأن شركة DMG MORI تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية نظرًا لموقعها الإستراتيجي ومكانتها، مؤكدًا أهمية استثمار علاقات التعاون الثنائية بين ألمانيا ومصر من ناحية وبين اليابان ومصر من ناحية أخرى والتي تشهد دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة في البلاد الثلاثة.

وصرّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ شركة DMG MORI تعد من أكبر الشركات المصنعة لماكينات وأدوات القطع بالعالم، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتستهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، وحضر اللقاء من DMG MORI محمود علي المدير الإقليمي لأفريقيا، وستيفين بورجوف المدير المالي بالشركة.