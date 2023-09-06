قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل ومنشآت في بلده عناتا بالقدس

هدمت جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبانٍ ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر محلية في البلدة، إنّ جرافات رفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الخامسة فجرًا، وشرعت بهدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني منها سكنية، ولا تزال عمليات الهدم متواصلة.

وفي سياق آخر، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على شاب فلسطيني، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في الأغوار.