إصابة 5 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ عدد المصابين الفلسطينيين جرّاء عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، وصل 5 إصابات بينهم سيدة، مؤكدة أن القوات بدأت بالانسحاب من المخيم.

اعتقال أحد الفلسطينيين من قرية «طورة»

وأضافت خلال رسالة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أنّ قوات الاحتلال استهدفت اعتقال أحد الفلسطينيين من قرية «طورة»، التي شهدت عمليات لهدم المنشآت السكنية التي تدعي قوات الاحتلال بأنها غير مرخصة.

اقتحام مخيم «جنين» واعتقال 3 مواطنين

وذكرت أنّ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم «جنين»، هدفه اعتقال عدد من المطلوبين والقبض على أمين سر حركة فتح عطا أبورميلة.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من مخيم جنين، بينهم مُصابان بالرصاص.

ولفتت إلى أنّ وحدات خاصة إسرائيلية «مستعربون»، كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا وسط اندلاع مواجهات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.