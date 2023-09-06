حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد ورفع الغياب.. «التعليم» تحسم الجدل

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2023-2024 وتحويل الدراسة لجميع المراحل التعليمية أون لاين ورفع الغياب بالمدارس بعد ظهور المتحور الجديد لكورونا.

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أنّ ما يتم تداوله عن تأجيل العام الدراسي الجديد لا أساس له من الصحة، وأنّ الدراسة في موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وأضاف المصدر، أنّ ما يتم تداوله عن رفع الغياب وتحويل الدراسة أون لاين غير صحيح، وأنّ الدراسة ستكون منتظمة وتسجيل الغياب والحضور يوميا، مشيرا إلى أنّ الوزارة تستعد للعام الجديد من صيانة المدارس وطباعة الكتب الدراسية.

تعليمات هامة لبدء العام الدراسي الجديد

من جانبها، وجّهت مديرية التربية والتعليم، بتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على آمن وسلامة الطلاب والعاملين في المنشأت التعليمية، وبما يلي.

- صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي تمهيد الاستقبال العام الدراسي الجديد.

- رفع أي رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المباني الغير آمنة من العملية التعليمية.

- الإشراف الدوري على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس.

- تغيير التآلف ومعالجة تسريب مواسير الصرف.

- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول.

- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس.

- استعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب استعداداً للعام الدراسي الجديد.

- التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة والوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس.