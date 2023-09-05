توجيهات جديدة من «التعليم» بشأن التغذية المدرسية.. أبرزها التخزين الجيد

اجتمع اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مع موجهي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية.

وضع آليات حفظ وتوزيع التغذية المدرسية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، أنه جرى وضع آليات حفظ وتوزيع التغذية المدرسية وضرورة عمل توعية للطلاب بأهميتها لصحتهم لاحتوائها على العناصر الغذائية اللازمة لنمو أجسامهم وعدم التفريط فيها، والتأكد من استلام التغذية بكل مدرسة ومن صحة الأعداد، والتخزين الجيد لها من حيث المكان المناسب والتهوية الجيدة، وعمل مخطط زمني للمرور على الإدارات لتدريب مسؤولي التغذية، وسرعة استخراج الشهادات الصحية لأعضاء لجان التغذية.

توعية شاملة للطلاب داخل الفصول والطابور

كما أكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة، ضرورة عمل توعية شاملة وبشكل يومي للطلاب داخل الفصول والطابور المدرسي بأهمية التغذية المدرسية وفائدتها للطالب مع ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية للتغذية وتوزيع التغذية على العدد الفعلي للطلاب وتسجيل ذلك في سجلات خاصة بتوجيه التغذية المدرسية.