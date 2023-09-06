«التعليم»: تحصيل رسوم امتحانات من طلاب المدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، نسب تحصيل وأوجه صرف وتوزيع قيم المبالغ المالية المحصلة، مقابل إجراء امتحانات النقل بشأن التعليم الخاص.

وأكدت وزارة التعليم في خطاب رسمي، أنه جرى إجراء تعديلات بسيطة في قيمة مقابل إجراء امتحانات التي تحصل من طلاب هذه المدارس والمنصوص عليها بالمادة 35 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، مشددة على أنه يتعين على المدارس الخاصة الالتزام بالتالي:

- تحصيل المدارس الخاصة من كل تلميذ قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل بالدور الأول، وفق الفئات التالية:

80 جنيها لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

90 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية.

100 جنيه لطلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها، مشددة على أنه تحصل ذات القيم من كل تلميذ يقرر عقد امتحان دور ثان له من طلاب المدارس الخاصة.

يخصص 50% من المبالغ للمدارس لشراء أوراق

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزع قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل المحصلة من التلاميذ بكل مدرسة وفق النسب وأوجه الصرف، على أن يخصص 50% من هذه المبالغ للمدارس لشراء أوراق الامتحانات ومستلزمات الطباعة وأعمال وضع الامتحانات و50% تورد للإدارات التعليمية.