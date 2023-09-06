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موعد انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق 2023.. مصادر تجيب

كتب:

أحمد أبوضيف
11:06 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّ اللجنة العليا للتنسيق لم تحدد حتى الآن موعد انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق 2023، وأنَّها تنتظر استلام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 الشهادات، كي تستكمل أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة و ذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق 2023

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المتوقع أن يكون موعد انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 نهاية الأسبوع المقبل، بعد إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة وفقاً للحدود الدنيا والضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، منوهة إلى أنَّ هناك فرصة أيضًا لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية للتقدم وأيضًا لمرحلة تقليل الاغتراب.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، أنَّ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 هو الثاني من حيث أعداد الطلاب المسجلين بها من الشعبتين العلمي والأدبي وذلك بعد تنسيق المرحلة الثانية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.