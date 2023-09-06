«التعليم العالي»: فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني خلال ساعات

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه من المتوقع انطلاق أعمال تسجيل الرغبات واستئناف تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة، خلال ساعات قليلة، وذلك وفقا للحدود الدنيا للشعبتين العلمي والأدبي بحد أدنى 205 درجات، بنسبة 50%.

استئناف تسجيل رغبات المرحلة الثالثة خلال ساعات

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، سيكون متاحا للطلاب خلال ساعات من استلام شهادة الثانوية العامة من المدارس، وأنه يمكن للطلاب بعدها التسجيل للرغبات مباشرة واختيار الكليات المختلفة، منوهة بأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستكون بعد الانتهاء من المرحلة، وبدء فرز الرغبات، وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتابعت المصادر، أن هناك توجيهات بضرورة تذليل العقبات تجاه الطلاب خلال أعمال مرحلة تنسيق الجامعات، مؤكدة أن هناك أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب المرحلة.