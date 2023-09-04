ما الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023؟.. «التعليم العالي» توضح

تزامنا مع بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، صباح اليوم، يبحث كثير من طلاب الدبلومات الفنية «زراعي، تجاري، صناعي، سياحي»، نظام الـ3 و5 سنوات، عن الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 في مختلف التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، سياحي»، ونستعرضها على النحو التالي:

الكليات المتاحة لشهادة صناعي 5 سنوات

- كلية الهندسة جامعة دمنهور.

- هندسة طنطا.

- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف.

- هندسة كفر الشيخ.

- هندسة الإسكندرية.

- تربية نوعية أسوان.

- فنون جميلة (عمارة) حلوان.

- تربية نوعية دمياط.

- تربية نوعية الزقازيق.

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية.

الكليات المتاحة لشهادة صناعي 3 سنوات

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية.

الكليات والمعاهد لشهادة تجاري 5 سنوات

- تجارة السويس.

- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية.

- تجارة عين شمس.

- تربية حلوان.

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية.

- تربية نوعية دمياط.

- حقوق كفرالشيخ.

- حقوق بنها.

- حقوق عين شمس.

الكليات المتاحة لشهادة تجاري 3 سنوات

- تجارة كفر الشيخ.

- تربية مدينة السادات.

- تجارة بور سعيد.

- تجارة المنصورة.

- تربية طنطا.

- تجارة الإسكندرية.

المعاهد المتاحة لشهادة زراعي 5 سنوات

- معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمة.

- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط.

- معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبرا الخيمة.

الكليات المتاحة لشهادة زراعي 3 سنوات

- زراعة الوادي الجديد.

- زراعة المنصورة.

- تربية طنطا.

- تربية كفر الشيخ.

- زراعة بنها بمشتهر.

- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية.

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية.

- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر.

وجدير بالذكر، أنه يمكن الاطلاع على المزيد من الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 كافة التخصصات «3 سنوات و5 سنوات»، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر هذا الرابط.