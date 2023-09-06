«الضرائب»: عقد سلسلة ندوات للتوعية ببرنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك»

أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ المصلحة ستقوم بتنظيم وعقد سلسلة ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة التحفيز «فاتورتك حمايتك وجايزتك»، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء، لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل معها والتسجيل عليها.

وأوضح الضباعني أنه سيتم الإعلان عن هذه الندوات، والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على «الفيسبوك، وتويتر، وإنستجرام»، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، مؤكدا أن وزير المالية يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين برنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك»، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن، ليصبح شريكا أساسيا في إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.

منظومة التحفيز ببرنامج فاتورتك

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ المصلحة قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز، «برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك»، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards

وأضاف أنّ جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات إلكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين «فاتورتك حمايتك وجايزتك»، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg، وذلك وفقا للقرار رقم 515 لسنة 2023 .

برنامج التحفيز «فاتورتك حمايتك وجايزتك»

وأشار إلى أنّ برنامج التحفيز يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري، من خلال حثه وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، ويتم ذلك من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه.

ولفت إلى أن برنامج التحفيز، أداة مهمة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، موضحًا أنّ منظومة التحفيز هي امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.