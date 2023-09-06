وزير التعليم: إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المدرس

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين، بحضور الدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، جرى إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد، من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعدد من إدارات الوزارة من بينها الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، إضافة إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بالتعاون مع وكالة المعونة الأمريكية، والبنك الدولي، ومنظمة يونيسيف.

إصدار مجلة علمية من الأكاديمية

ووجّه الوزير، بإصدار مجلة علمية من الأكاديمية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإتاحة نشر البحوث المستخلصة من الرسائل العلمية، والمقالات البحثية الواردة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية داخل مصر وخارجها، موجّها بالاستفادة من محور المعلمين بالخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029)، في إعداد خطة تنفيذية للأكاديمية فيما يخص المعلم، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة له.