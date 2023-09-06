وزير التعليم يوجه بتكثيف الجهود لإزالة معوقات ترقيات المعلمين

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي ضرورة إقامة حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلم، للاستماع لمختلف الآراء، والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير، وخروجها في أفضل صورة ممكنة، موجها ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية، بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين.

حل مشاكل ترقيات المعلمين

استعرض الوزير خلال الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالمعلمين، ووجه بحل المشكلات التي تواجههم، وتكثيف الجهود والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق ترقياتهم.

ووافق الوزير على اتخاذ الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة لتوثيق شهادات خدمات التنمية المهنية من وزارة الخارجية المصرية؛ وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشهادات الممنوحة من الأكاديمية، وإتاحة تبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

بحوث التنمية المهنية للمعلمين

وجه الوزير الأكاديمية بالتعاون مع كليات التربية للاستفادة من البحوث والرسائل العلمية (الماجستير، والدكتوراه) في مجالات التنمية المهنية للمعلمين؛ لإثراء مكتبة الأكاديمية بنسخ منها؛ وتحقيق الاستفادة المرجوة، خاصة فيما يتعلق بالنتائج التي خرجت بها، وما تضمنته من توصيات تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.