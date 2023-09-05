عاجل.. وزير التعليم يصدر القائمة الجديدة بمصروفات المدارس الخاصة عربي ولغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، موضحة أنَّه حرصًا على انتظام العام الدراسي الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية وإيماءً إلى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 350 والصادر بشأن تعديل القرار الوزاري 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربي ولغات تكون نسبة الزيادة في مصروفات العام الدراسي الجديد 2023-2024 كالتالي.

شرائح مصروفات المدارس الخاصة

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه نسبة الزيادة السنوية 25%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.

تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّه يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد 2024 على مصروفات تعليم العام السابق 2022-2023، مع تأكيد عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما اكبر وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بدء الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري للمدارس الخاصة