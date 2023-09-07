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حظك اليوم برج الميزان الخميس 6-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
01:12 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بالحيادية ويستطيع الموازنة بين كل جوانب حياته، كما أنه يحب الأجواء المرحة، ويحرص دائما على قضاء أوقات ممتعة برفقة أصدقائه والأشخاص المقربين منه.

ويفضل مولود برج الميزان العيش بحرية وبلا قيود، ولديه شخصية جذابة تجعل المحيطين به يتقربون منه ويتوددون إليه، وهو من أكثر الأبراج رومانسية، كما أنه يسعى دائما لإرضاء شريك حياته، ولا يجعل العمل يأتي على حساب وقته الخاص مع الطرف الآخر.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، حظك اليوم برج الميزان الخميس 6-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب الموقع الخاص بخبراء علم الفلك.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك الالتزام بالهدوء اليوم ،كما يجب عليك ألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة حتى لا تتفاقم الأمور.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تتعرض لأمور لم تحسبها وتحدث مستجدات تشعرك بالتوتر، ولكن عليك أن تحافظ على تماسكك وتحاول معالجة الأمور بدبلوماسية

 

 

 

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بقلم سحر المكاوى