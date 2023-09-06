استشاري مناعة يكشف أسباب الإصابة بنزلات البرد في شهر سبتمبر

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن السر في زيادة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، مرجحا أن ذلك بسبب طبيعة شهر سبتمبر، معتبره موسما للحساسية والعدوى التنفسية، رغم عدم دخول فصلي الخريف والشتاء حيث درجات الحرارة المنخفضة.

كما تحدث استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه مع «الوطن» عن أسباب مرتبطة باستخدام التكييف والمراوح تساهم في زيادة الإصابات بجانب تقديمه مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بكافة الأمراض الشهيرة ومن بينها متحور فيروس كورونا الجديد.

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