ما علاقة نزلات البرد المنتشرة بالمتحور الجديد Eg.5؟.. أطباء يكشفون الفرق

نزلات برد منتشرة بين العديد من الأشخاص خلال الفترة الحالية، تتشابه أعراضها مع أعراض المتحور الجديد Eg.5 الذي يطلق عليه أيضا اسم «إيريس»، ما أثار القلق بين المواطنين خاصة مع إعلان وزارة الصحة إصابة حالتين بهذا المتحور.

وبسبب هذا التشابه، يتساءل البعض عن العلاقة بين نزلات البرد المنتشرة حاليًا وبين المتحور الجديد، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي ومؤسس وحدة أورام الكبد، مؤكدًا أنّه يصعب التفرقة بين أعراض المتحور الجديد Eg.5 والأعراض المُصاحبة لأي متحور آخر.

وللاطلاع على العلاقة بين المتحور الجديد ونزلات البرد المنتشرة خلال هذه الفترة، يمكنك الضغط على الرابط من هنــــــــا.