أستاذ حساسية ومناعة: متحور كورونا سريع الانتشار وأعراضه تشبه نزلات البرد

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الحفاظ على الإجراءات الوقائية، عامل مهم في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، مشيرًا إلى أن هناك 22 متحورًا من فيروس كورونا، هم الذين يسببون المشاكل التي يعاني منها العالم.

متحور كورونا الجديد سريع الانتشار

وأوضح «بدران»، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن متحور كورونا الجديد سريع الانتشار وتوجد 30 طفرة زيادة عن المتحورات السابقة له، وأكد أن المتحور ليس شرسًا وأعراضه مثل نزلات البرد الشديدة.

تهوية المنازل لتقليل كثافة الفيروسات

وحذر الدكتور بدران، من خطورة الرطوبة ودورها في انتشار المتحور الجديد لكورونا، مؤكدًا على أهمية تهوية الغرف في المنازل، وقال: «التهوية مهمة للبيوت، وده كفيل يقلل من كثافة أي فيروس ولازم ندخل الهواء للمنازل، والرطوبة من العوامل التي تؤدي لسرعة الانتشار»، مؤكدًا أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم، أعراض إصابتهم أضعف بكثير.