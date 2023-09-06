وزير قطاع الأعمال العام: نسعى للنهوض بصناعة الغزل والنسيج للمنافسة عالميا

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام شركة دمياط للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لمتابعة أعمال البناء والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة التي تتمثل في إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز داخل قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وقال الدكتور عصمت، إن المخطط العام لإدارة أصول الشركة وخطة التطوير في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، يشكل اهتماما كبيرا للدولة من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج وما تقوم الدولة بجلبة من استثمارات ضخمة من أجل العودة إلى الريادة عالميًا في هذا القطاع.

وراجع الدكتور محمود عصمت الموقف الحالي للمشروع بكافة مكوناته ومراحله ومستجدات الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد ومعدلات التنفيذ، والطاقة الإنتاجية وخطة التسويق والتكنولوجيا الجديدة التي سيتم استخدامها، وتدريب العاملين.

إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع تطوير شركة دمياط يضم إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز، حيث تبلغ المساحة الخاصة بها 107 آلاف متر، وتصل الطاقة الإنتاجية اليومية للغزل إلى 69 طنا شاملة التجهيزات والصباغة لإنتاج 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.

الخامات اللازمة للإنتاج

ناقش الدكتور عصمت، كميات الخامات اللازمة للإنتاج، ومراحل العملية الإنتاجية بداية من توفير الخامات مرورا بالغزل وتحضيرات النسيج وعملية النسج وصولًا إلى التجهيز والتشطيب والفحص والجودة، مضيفا أن إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع تبلغ حوالي 1,5 مليار جنيه، وأن تكلفة الماكينات الحديثة الجاري توريدها لمصانع شركة دمياط للغزل والنسيج تبلغ نحو 67.3 مليون يورو.