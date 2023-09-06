خبير اقتصادي: شراكة القطاعين العام والخاص تجذب استثمارات أجنبية

قال بلال شعيب، خبير اقتصادي، إن هناك أهمية اقتصادية بالغة لتعزيز شراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص، إذ تحتاج شركات القطاع الحكومي إلى الدعم سواء التكنولوجي أو السوقي بشكل عام مع تغير الأوضاع السوقية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة تمتلك بديلا يتمثل في نزع ملكية الشركة، وإحلال القطاع الخاص ليحل محل الحكومي، في ظل أن وثيقة ملكية الدولة تفرض الفترة القادمة أن يكون 60% من القطاع الاقتصادي، يقوم بإدارة القطاع الخاص ما يفسح المجال أما القطاع الخاص.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا في الشركات المملوكة للدولة، أو أخذ حق الإدارة وتنفرد الدولة بحق الملكية، بالإضافة إلى امتلاك الدولة شركات في قطاعات مهمة للغاية، تتمثل في القطاع السياحي وقطاع الأغذية والمشروبات.

توقعات الفترة المقبلة

وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد الإفساح المجالي بالنسبة للقطاع الخاص، وتحتفظ الدولة بحقها في تأمين احتياجات المواطنين الاستراتيجية من السلع الضرورية والقطاعات الاستراتيجية، خاصة التي تنتمي إلى قطاع الأمن الغذائي والصناعات الاستراتيجية.

وأشار إلى وجود توقعات بجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي من الخارج، وتوفير مزيد من الفرص وزيادة الدخل للأفراد.