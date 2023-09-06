رضوى الشربيني: دعمت أسما شريف منير لأنها لم تخطئ.. ولم أمتلك شجاعتها

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنها دافعت عن أسما شريف منير، لأنها ترى أنها لم تفعل أى شيء خاطئ، ولم تضر أى شخص آخر، مشيرة إلى أنها وجهت الشكر للفنان شريف منير، لدعمه ابنته خاصة أنها لم تخطئ، مشددة على أنها لا تمتلك شجاعة أسماء شريف منير لتقوم بتلك الخطوة وتتخلى عن شعرها.

وشددت خلال لقاء لها مع «ET بالعربي»، على هامش زيارتها الأخيرة للمعهد القومي للأورام في مستشفى الثدي بجامعة القاهرة، لتقديم الدعم النفسي مع جميع المرضى، على دعمها لجميع السيدات، مشيرة إلى أن السر في حبها لزيارة المعهد القومي للأورام، تقديمها الدعم الإنساني للسيدات.

رضوى الشربيني تتحدث عن الدعم النفسي

أكدت «الشربيني» أن على الجميع سواء رجال أو نساء، دائمًا فهم أهمية الدعم النفسي والمعنوي، خاصة أثناء فترة المرض، لافتة إلى أنها مرت بتلك التجربة بشكل شخصي مع أحد المقربين لها، وكان الإحساس صعبا للغاية.

رضوى الشربيني تتحدث عن أحمد سعد

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنها لم تهاجم الفنان أحمد سعد، حينما تطرقت للحديث عن مشكلة انفصاله عن زوجته علياء بسيوني خلال إحدى حلقات برنامجها «هي وبس»، عبر قناة «cbc»، مشددة على أن كلا الطرفين لديهما طيبة وحسن النية.

وأضافت «رضوى»، أن علاقتها بالفنان أحمد سعد جيدة للغاية، لكنها كانت توجه رسالة للأشخاص الذين وجهوا انتقادًا لعلياء بسيوني على منشورها لتفاصيل خبر انفصالها، متمنية أن يفعل الله لهما كل خير.