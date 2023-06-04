رضوى الشربيني: مستحيل أفكر إزاي أرضي الراجل

تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة وكيفية التوافق والرضا فيما بينهما، قائلة: «بالنسبة لي يستحيل أن أفكر في كيفية إرضاء الراجل، اللى يحبك يبقى يتقبلك زي ما انتي وهيكمل معاكي».

وفتحت الشربيني قصص العلاقات العاطفية من النجاح والفشل، خلال حلقتها من برنامجها «هي وبس»، عبر قناة cbc سفرة، كاشفة كل أسباب استمرار العلاقة من عدمها.

رضوى الشربيني: 10 نقاط تحدد العلاقة العاطفية

قالت رضوى، خلال حديث موجه للسيدات: «لو الرجل يريد لبن العصفور وهو جالس في منزله ولم يتحرك، يقوم هو يحبك ويقع في غرامك ويحس إنك مقطعة نفسك علشانه، ولازم تحسسيه إنك مش هتقدري تعيشي من غيره وإن النفس اللى انتى بتتنفسيه ده مرتبط بيه وانك هتموتى من بعده وهتقطعى شرايينك وتنتحرى».