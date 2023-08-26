رسالة شريف منير لمهاجمي ابنته أسما: «مش هنصركوا عليها»

نشر شريف منير، فيديو عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، يعلق خلاله على قص ابنته أسما لشعرها أمام الكاميرا، الذي تصدر الترند خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه فخور بها ولن ينصر أحد عليها.

جدل قص ابنته لشعرها

وقال شريف منير في الفيديو: «اتفضلوا كلوا معايا أنا بأكل سمك مشوي وأرز أبيض، ايه الدوشة اللي أنتم عاملينها دي، وأيه الضجة اللي أنتم عاملينها دي، كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا، تصرف عادي مفيهوش أي حاجة».

شريف منير: «فخور ببنتي»

أضاف شريف منير: «أوعوا تفتكروا أني ممكن أجي على بنتي اللي ماليش غيرها واللي بحبها، وبالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني ومبسوط منها أوي، بس قبل الأخوة السادة الملايكة الصالحين اللي بيقولوا أنها عاوزة تاخد الترند وأن أبوها معرفش يربيها، فأحب أقوله أن بنتي متربية كويس جدا، وهي بتتصرف باللي هي بتحس بيه، المهم متكونش بتأذي حد».

وأكمل شريف: «قبل ما تتكلموا اتفرجوا على نفسكم ولا عيلتكم وأولادكم وأخواتكم، والناس اللي حواليكم، قبل ما تكونوا أنتم بتغلطوا».