«الصحة»: أمراض القلب تشكل 43% من الوفيات.. تليها الأورام

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة الصحة العامة، إنّ وزارة الصحة سعت لخفض معدل الوفيات بين الأطفال الأقل من 5 سنوات، فضلا عن تقليل الوفيات بين أصحاب الأمراض غير السارية.

وأضاف حساني، خلال كلمته في جلسة حوارية عقدت بفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، أنّ الوزارة تسعى جاهدة لتحسين جودة الحياة وتبني سياسات واضحة، مضيفا أنّ الأمان الصحي الوطني من العوامل المهمة، التي تسعى وزارة الصحة لتحقيقها طوال الوقت.

وتابع مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، أنّ أمراض القلب تمثل 43% من معدل الوفيات، تليها أمراض الأورام.

حضر الجلسة الحوارية عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وتبادل عدد من الأسئلة في سياق فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان المنعقد بالعاصمة الإدارية علي مدار 4ايام متتالية بحضور شخصيات عالمية ومحلية وتجديد عهد مصر للالتزامات الدولية الخاصة بالقضية السكانية