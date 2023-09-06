«الصحة»: إعلان مصر خالية من «البلهارسيا» بحلول 2025

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إنّ صرف جنيه واحد في مكافحة العدوي يوفر على الدولة ما بين 15 لـ20 جنيها، مؤكدا أنّ وزارة الصحة والسكان تعمل بشكل مستمر على سلامة الغذاء والمياه، وبحلول العام 2025، سيتم إعلان مصر خالية من مرض البلهارسيا، كما قدّمت ملفا كاملا لمنظمة الصحة العالمية، أوضحت فيه أنّها قضت على مرض الملاريا.

وأضاف مساعد وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان، أنّ وزارة الصحة تعمل من خلال منظومة الرصد لمواجهة الأوبئة، موضحا أنّ العالم يواجه أزمة المضادات الحيوية.

وتوقع قنديل، أن تسبب ميكروبات المضادات الحيوية نحو 15 مليون وفاة في العالم بحلول 2050، لافتا إلى أنّ وزارة الصحة والسكان تعمل على الحد من خطر المضادات الحيوية والاستخدام غير الرشيد لها.