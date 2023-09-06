«الكرملين» عن زيارة بلينكن لكييف: واشنطن ستدعم الحرب حتى آخر أوكراني

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم أوكرانيا لتبقى في حالة حرب حتى آخر أوكراني، مؤكدًة أنها لن تبخل بالمال في سبيل ذلك.

وأضاف «بيسكوف»، مُعلقًا على زيارة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى كييف: «لقد سمعنا مرارًا وتكرارًا تصريحات بأنهم يعتزمون الاستمرار في مساعدة كييف، بقدر ما هو ضروري»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

بيسكوف: نتعاون مع الحلفاء لإعادة بناء الديمقراطية

وأضاف: «سيستمرون في دعم أوكرانيا، لتبقى في حالة حرب فعلية وشن هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون أن تبخل أمريكا بالأموال مقابل ذلك، وذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة».

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تتعاون مع الحلفاء لإعادة بناء الديمقراطية.

دعم أوكرانيا لإنجاح الهجوم المضاد

وأضاف «بلينكن»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تؤكد دعم أوكرانيا لإنجاح الهجوم المضاد، ونريد التأكد من أن كييف لديها ما تحتاجه ليس فقط لنجاح الهجوم المضاد، لكن حتى يتم التأكد من أن لديها قدرة على الردع.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، وصل العاصمة كييف في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، ومن المتوقع أن تركز بشكل رئيسي على الحرب الروسية الأوكرانية.