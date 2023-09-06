وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا: زيارة كييف تضامنية

وصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أوكرانية.

وقال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إنّ زيارة «بلينكن» تأتي في إطار التضامن مع أوكرانيا ودعمها في الهجوم المضاد الذي تشنه كييف على القوات الروسية «زيارة تضامنية».

وأضاف «مناف» خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أنّ العاصمة الأوكرانية كييف شهدت استنفارًا أمنيًا مُكثفًا بسبب زيارة بلينكن.

الوضع على الجبهة الشرقية لا يزال صعبًا

وعلى الصعيد الميداني، أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنّ أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، قال إنّ الوضع على الجبهة الشرقية لا يزال صعبًا، وإنّ المهمة الرئيسية للقوات هي تحصين الدفاعات والحيلولة دون خسارة المعاقل.

ونقلت القوات البرية عن سيرسكي قوله عبر «تليجرام»: «لا يزال العدو متشبثًا بخططه للوصول إلى حدود منطقتي دونتسك ولوجانسك».

وأضاف مهمتنا الرئيسية هي تحصين دفاعاتنا حتى نتجنب خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدمًا بنجاح والوصول إلى الخطوط المستهدفة في اتجاه باخموت.