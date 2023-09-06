الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجوما صاروخيا فوق كييف

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، إنّ روسيا شنت هجومًا صاروخيًا على كييف في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل أهدافها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وسمع شهود من «رويترز» عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي بالتوقيت المحلي، عندما كانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية قبل سحبها بعد ذلك بنحو ساعة.

وأوضح سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، عبر «تليجرام» هجوم صاروخي آخر للعدو على مدينة مسالمة، بهدف قتل سكان مدنيين وتدمير البنية التحتية.

وأضاف أنه بحسب المعلومات الأولية، لم يحدث أي دمار في كييف ولم تقع خسائر بشرية، وشُن الهجوم، الذي قال «بوبكو» إنه استخدم صواريخ من أنواع مختلفة غير معروف بعد.