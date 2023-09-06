الأمين العام للجامعة العربية: الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد السلم العالمي

هنأ أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، المغرب على رئاسة الدورة الـ160 للمجلس الوزراي، متمنيا للمملكة التوفيق والنجاح، كما وجّه الشكر لسامح شكري، وزير الخارجية، على رئاسته للدورة 159 من أعمال المجلس بكل حكمة واقتدار.

وأضاف «أبو الغيط»، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحرب المستمرة منذ 19 شهرا في أوكرانيا تمثل عودة مخيفة لصراعات القوى الكبرى، وانعكاساتها الخطيرة على السلم الدولي في أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية، لافتا إلى أنّ التعامل مع تبعات الصراعات يقتضي تعزيزا للعمل الجماعي بين الأطراف المختلفة.

وأوضح أبو الغيط، أنّ الجامعة العربية نجحت خلال الشهور الماضية في التحرك على أكثر من صعيد لتعزيز شراكاتها مع القوى الدولية المختلفة، باعتبار الشراكات تمثل رصيدا استراتيجيا مهما للدول العربية.