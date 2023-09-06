سامح شكري يلقي كلمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب (بث مباشر) كتب: منتصر سليمان 01:51 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023 وزير الخارجية سامح شكري تنقل «الوطن» بثا مباشرا، لكلمة سامح شكري، وزير الخارجية، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سامح شكري: حجم التجارة العربية اليابانية بلغ 100 مليار دولار في 2021 سامح شكري: الحكومة السورية تلقى دعما ومؤازرة من أشقائها العرب سامح شكري: الصراع الدائر في السودان ينذر بحدوث كارثة إنسانية سامح شكري: نعمل مع شركائنا لوقف القتال في السودان سامح شكري وزير الخارجية الخارجية وزراء الخارجية العرب بقلم منتصر سليمان