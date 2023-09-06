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سامح شكري يلقي كلمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب (بث مباشر)

كتب:

منتصر سليمان
01:51 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

تنقل «الوطن» بثا مباشرا، لكلمة سامح شكري، وزير الخارجية، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب.

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