سامح شكري: مصلحة الشعب السوري الهدف الرئيسي للجامعة العربية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، اجتمعت في القاهرة يوم 15 أغسطس الماضي، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، وأثمر عن الاجتماع بيان القاهرة، متضمنا ما تم التوصل إليه من مخرجات يجب العمل على تنفيذها.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في فعاليات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي، أنّ مصلحة الشعب السوري تظل الهدف الرئيسي لتحركاتنا، لافتا إلى أنّ انضمام الجمهورية العربية السورية، إلى بياني عمان والقاهرة، تطور إيجابي وخطوة مهمة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الأزمة السورية.

وأكد وزير الخارجية، حرص المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متابعته الحثيثة، وبذل الجهود من أجل التعاطي مع القضية الفلسطينية، وهي قضيتنا المركزية، وما تتعرض له من تحديات غير مسبوقة.

وتابع شكري، أنّ عقد الجامعة جلسة طارئة على المستوى الوزراي في مايو 2023، شهدت التأكيد على الثوابت العربية، وعلى رأسها الموقف العربي المتسق مع الشريعة الدولية لحل القضية الفلسطينية.