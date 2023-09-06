برشلونة يحير جماهيره.. كيف ظهر فريق الإقليم بـ4 أوجه هذا الموسم؟

«قميص لكل مباراة»، هكذا تميز مشوار برشلونة منذ بداية الموسم، الذي لم يُلعب منه سوى 4 جولات، في محاولات مستميتة من أجل مسايرة الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يعاني منها النادي على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي أثار حيرة الجماهير.

برشلونة يثير حيرة جماهير بـ4 قمصان

جماهير برشلونة فشلت في تحديد هوية القميص الأساسي الذي سيعتمده الفريق، خاصة مع ظهور اللاعبين بـ4 قمصان مختلفة في الجولات الماضية، وذلك في محاولة لتحقيق أقصى استفادة مادية من قمصان النادي المصنف ضمن الأكثر مبيعًا على مستوى أوروبا، بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وظهر برشلونة في بداية الموسم مرتديًا قميصًا باللون الأبيض، وهو اللون الذي يرتديه غريمه التقليدي ريال مدريد منذ سنوات طويلة، لكنه لاقى رواجًا كبيرًا من قبل الجماهير، ما دفع الإدارة لاتخاذ ذلك القرار بعد 44 عامًا من الابتعاد عن هذا اللون.

وارتدى برشلونة القميص الأصفر أمام خيتافي، في اللقاء الذي حسمه التعادل السلبي بين الفريقين، فيما ارتدى قميصه الأساسي والتقليدي، في المباراة التي جمعته بقادش، وحسمها الفريق الكتالوني، بهدفين نظيفين.

وأخيرًا ظهر برشلونة بالزي السماوي، وذلك في المباراة التي حسمها على حساب أوساسونا، بهدفين لهدف، ويعد ضمن القمصان التي لاقت رواجًا كبيرًا أيضًا، ما ظهر جليًا عندما تم طرحه، قبل ساعات قليلة من الظهور الأول للفريق به.

صفقات برشلونة

ورغم الحالة الاقتصادية المتدهورة لبرشلونة، إلا أنه نجح في حسم العديد من الصفقات المؤثرة في الميركاتو الصيفي المنقضي، بعدما حصل على توقيع إلكاي جوندوجان قادمًا من مانشستر سيتي، بعد موسم تاريخي، إلى جانب جواو فيليكس وجواو كانسيلو، ميكايل فاي، مارتينيز وأورويول روميو، إلى جانب محاولات التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي كان الصفقة الأهم، قبل أن يقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.