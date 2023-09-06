رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خلع قميص برشلونة وانضم لـ«الإيجيبشن ليج».. ما قصة لاعب بلدية المحلة الجديد؟

كتب:

أمنيه سعيد
12:41 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
اللاعب محمد الزرفاني

اللاعب محمد الزرفاني

كشف نادي بلدية المحلة الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، صفقة الموسم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، معلنا ضم اللاعب المغربي محمد الزرفاني، قادمًا من فريق ديبورتيفو توديلانو الإسباني، إذ احتفى به عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بنشر صورته بقميص الفريق، مدونا: «ننتظر منك الكثير».

ولعب محمد الرزفاني، صاحب الـ25 عامًا، في صفوف فريق برشلونة الإسباني «ب» عام 2017، وأعير لمدة عام إلى إيركوليس الإسباني، قبل أن يعود من جديد إلى نادي برشلونة، ثم يرحل اللاعب المغربي في صفقة انتقال حر إلى إسبانيول.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الصفقة ومعلومات عن اللاعب المغربي محمد الزرفاني، يمكنك الضغط على الرابط من هنــــــــــــا.

اقرأ المزيد:

عاجل.. برشلونة يمطر شباك ريال مدريد بثلاثية بيضاء في مباراة ودية

مشاهد من جنازة أسطورة برشلونة لويس سواريز.. وسر دفنه في إيطاليا

مفاجأة جديدة لمشجعي برشلونة بعد يومين من وفاة لويس سواريز.. تتعلق بمكان دفنه

وفاته أحزنت الجماهير.. لويس سواريز أسطورة ملأ خزائن برشلونة وضحوا به لإنقاذ الفريق

وفاته أصابت جماهير برشلونة بصدمة كبيرة.. 9 معلومات عن لويس سواريز

إخلاء محطة قطار في برشلونة بسبب طرد مشبوه
بقلم أمنيه سعيد