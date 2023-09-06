خلع قميص برشلونة وانضم لـ«الإيجيبشن ليج».. ما قصة لاعب بلدية المحلة الجديد؟

كشف نادي بلدية المحلة الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، صفقة الموسم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، معلنا ضم اللاعب المغربي محمد الزرفاني، قادمًا من فريق ديبورتيفو توديلانو الإسباني، إذ احتفى به عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بنشر صورته بقميص الفريق، مدونا: «ننتظر منك الكثير».

ولعب محمد الرزفاني، صاحب الـ25 عامًا، في صفوف فريق برشلونة الإسباني «ب» عام 2017، وأعير لمدة عام إلى إيركوليس الإسباني، قبل أن يعود من جديد إلى نادي برشلونة، ثم يرحل اللاعب المغربي في صفقة انتقال حر إلى إسبانيول.

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