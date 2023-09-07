الزيادة السكانية في أعين صناع السينما.. أشهرها «أفواه وأرانب»

تُعد «الزيادة السكانية»، من أبرز القضايا التي ناقشتها السينما منذ وقتٍ طويل؛ وهو ما نوه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمره الأخير، وكان للدراما موقف واضح منذ اليوم الأول بتسليط الضوء على مخاطر الزيادة السكانية، والآثار التي تترتب عليها بخصوص الأجيال القادمة.

فيلم أفواه وأرانب

يُعد فيلم «أفواه وأرانب»، من أبرز الأعمال السينمائية، في وقتٍ مبكر، إذ عُرض لأول مرة عام 1977، وهو من بطولة فاتن حمامة، ومحمود ياسين، وفريد شوقي، وماجدة الخطيب، ورجاء حسين وأبو بكر عزت، وهو من تأليف سمير عبد العظيم وإخراج هنري بركات، ويعتبر الفيلم من أبرز الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرا، كونه يناقش أزمة كثرة الإنجاب بشكلٍ كوميدي.

كما ناقش المخرج خيري بشارة، الأزمة السكانية، من خلال فيلم «يوم حلو ويوم مر» عام 1988، والذي تدور أحداثه حول «عائشة» وهي أرملة توفي زوجها وترك لها 5 أبناء، سناء وسعاد ولمياء وأسماء والصغير نور، والفيلم من بطولة فاتن حمامة، ومحمد منير، وحنان يوسف، ومحمود الجندي، وسيمون، وحسن عبد السلام، وهو من تأليف وإخراج خيري بشارة.

فيلم عالم عيال عيال

لم تتطرق الأحداث في فيلم «عالم عيال عيال» إلى المشكلات المادية، حيث كان الأم والأب من ذوى المناصب والوظائف الكبيرة، ولكن الأحداث عرضت العديد من المشكلات التي تواجهها الأسر الكبيرة في متابعة الأبناء وتربيتهم واستيعاب مشكلاتهم، كما تناول فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين» قضية كثرة الإنجاب ومشكلاته بشكل كوميدى، حيث جسد الزعيم عادل إمام مشكلة الزوج الذى لا تجد زوجته وسيلة لربطه بها سوى كثرة الإنجاب، والفيلم من تأليف فاروق صبري، وإخراج محمد عبد العزيز، والعمل من بطولة نور الشريف، وميرفت أمين، لبلبة، سمير غانم، جورج سيدهم، وميمي جمال، وعدد أخر من النجوم .

ومن جانبه قال الناقد محمود قاسم، أن الدراما هي الوجه الحقيقي لما يحدث في المجتمع، ومن المشكلات التي تواجهنا بشكل ملحوظ، هي الزيادة السكانية، ودائماً ما تعرض الأفلام والمسلسلات تلك المشكلة، والآثار التي تترتب على كثر الإنجاب.

وأضاف محمود قاسم لـ «الوطن»، يعتبر فيلم «أفواه وأرانب» من أهم الأفلام التي عرضت تلك المشكلة بشكل سلس وكوميدي، وما زال الكتاب والمؤلفين يلقون النظر على تلك القضية باعتبارها واحدة من أهم القضايا التي يجب مناقشتها باستمرار.

وتابع الناقد الفني حديثه، هدف الدراما طوال الوقت أن تبرز مشكلات المجتمع، ويحرص المؤلفون على أن يضعوا حلول لتلك المشكلات، حتي تكون بمثابة عبرة وعظة للمشاهدين، ولكن تكون مغلفة في إطار من الكوميديا والتشويق والإثارة.