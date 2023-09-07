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خطوات استعادة الهاتف كفاءته وسرعته مرة أخرى.. ابتعد عن تحميل التطبيقات

كتب:

شروق مراد
07:40 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
آيفون.. أرشيفية

آيفون.. أرشيفية

يواجه البعض مشكلات عديدة عند استخدام الهاتف، وهي بطء أداء الجهاز، بسبب كثرة التطبيقات التي يتم تحميلها بواسطة بعض المستخدمين، خاصة في الآيفون القديم، واستخدام بطارية الهاتف بكثرة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها، لاستعادة الهاتف كفاءته، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى اختيار عام، وتحديث التطبيقات في الخلفية، وتحديد Wi-Fi أو Off لإيقاف تحديث التطبيقات في الخلفية تمامًا، ولمزيد من التفاصيل يمكن مطالعة هذا الرابط.

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بقلم شروق مراد