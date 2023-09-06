ياسمين جمال تعود للغناء بـ«سقفة كبيرة لأبو الأبطال» (فيديو)

طرحت ياسمين جمال، أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بعنوان «سقفة كبيرة لأبو الأبطال» وهي -Lyrics Video- والتى تعود بها إلى الساحة الغنائية بعد فترة ابتعاد، بناء على رغبات العديد من محبيها ومتابعيها على «السوشيال ميديا».

ونشرت ياسمين جمال، منذ فترة مقطع صوتي على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، فطالبها الكثيرون بالعودة إلى استئناف نشاطها الغنائي، وبالفعل أعدت وحضرت وسجلت أغنية «سقفة كبيرة لأبو الأبطال» التي كتبها ولحنها ووزعها موسيقيًا محمد شفيق، وهي من توزيع شركة Digital Sound.

الأغنية تحمل طابع الريتم المقسوم، وتدور فكرتها حول فتاة تقع فى حب شاب، يجدد لها حياتها، وثقتها فى نفسها، ويعيد لها الروح، وتشعر بأنه هو الشخص الوحيد المناسب لها.

ياسمين قررت العودة لمجال الغناء بقوة خلال الفترة المقبلة، وحاليا تحضر مجموعة من الأغنيات المختلفة والمتميزة، ويذكر أنها منذ فترة قدمت أولى تجاربها فى مجال الغناء، وطرحت ألبوم بعنوان «أحلي واحدة» وضم 8 أغنيات متنوعة، وقامت بتصوير فيديو كليب لأغنية «أحلى واحدة» مع المخرج نبيل مكاوي.