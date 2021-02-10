مسلسل جمال الحريم حلقة 43.. ياسمين تنتقم من سارة وإياد يكتشف الحقيقة

جذب مسلسل «جمال الحريم» المشاهدين لمتابعة حلقاته، بسبب أحداثه الجذابة والتي تدور في إطار من التشويق والرعب، حيث يدور في عالم الجن والشياطين والسحر.

تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في المجال الفني على مدار الساعة، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل «جمال الحريم»، وملخص أحداث الحلقة اليوم.

ملخص أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 43

شهدت أحداث حلقة اليوم من مسلسل جمال الحريم، بمحاولة يوسف الذي يقوم بدوره «خالد سليم» الذهاب إلى والده وشقيقته لإعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى.

وتحاول ياسمين التي تعمل في منزل نور إصلاح خطأها من خلال التواصل مع إياد وإخباره بأن سارة تخونه وتلتقي بشخص آخر، ويذهب إياد إلى سارة ليكتشف الحقيقة بالفعل.

ويقوم المصيري بمحاولة تهديد نور، بابن شقيقتها، إذا لم تساعده بفتح المقبرة، تذهب نور مع يوسف إلى الشيخ إبراهيم، الذي أخبرها بضرورة أن تترك ابن شقيقها فريد مع شخص أمين، ما يجعلها تشعل بالحزن وخلال السفر يحدث خطأ ما حيث يخطئا الطريق، ويستغيثا بأحد الأديرة الذي يخبرهم أنهم على طريق الفيوم وليس الغردقة.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC من الأحد إلى الخميس

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة «دي أم سي دراما»، في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

ويذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، الفنانة نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.